Dün gece yaşananların perde arkası ortaya çıktı: Hem yalan söylediler hem tehdit ettiler

"Sayın Ali Koç, merkezimize girer girmez sinirli bir tavırla, “Yarına provokasyon hazırlıkları nasıl gidiyor?” diyerek, dernek başkanı olarak şahsımı sordu. Kendimi tanıttıktan sonra görüşmek üzere masaya yönlendik. Ardından “Topladığınız imzalara inanmıyorum, sahte imza toplanıyor.” söyleminde bulunarak “Sizler camiayı karıştırıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.





Masaya geldikten sonra, kameranın göremeyeceği bir alana hareket ederek beni davet etmesi üzerine arkasından kendisini takip ederek baş başa görüşmeye başladık.

Sayın Ali Koç, baş başa görüşmemizde şahsımla ilgili özel bilgiler paylaşarak, sorular sormaya başlamış; “Seninle ilgili her bilgiye sahibim.” imajı çizmeye çalışmıştır. Daha sonra bugün oynanacak maç öncesi ve sırasında büyük olaylar çıkması halinde bunun hesabını şahsımdan soracağını, sahte imzalar topladığımızı söyledi. Maç günü derneğimizde noter bulundurulmasına sert tepki gösterdi. Ardından “Dua et, başkanlığım bitmesin. Bitmesi halinde nefes aldığım sürece seninle özel olarak uğraşacağım.” tehdidinde bulundu."