Dünya devine Osimhen çağrısı: Hemen transfer edin

İngiltere Premier Lig devinde taraftarlar, Galatasaray'da fırtına gibi esen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in transfer edilmesi için kulübe baskı yapmaya başladı.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor.
Sezon başında sürpriz şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 17 maçta 13 gol attı.
Süper Lig'de 13 karşılaşmada 10 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.
Performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ve transfer teklifleri alan Osimhen'le ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Premier Lig eibi Chelsea'de taraftarlar, sosyal medya hesaplarından Nijeryalı yıldızın transfer edilmesi yönünde çağrılarda bulunmaya başladı.
İngiliz taraftarlar, Chelsea'de üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından performansı eleştirilen Nicolas Jackson'ın yerine acilen Osimhen'in transfer edilmesini istedi.
Nicolas Jackson'un kaçırdığı pozisyonların ekran görüntülerini paylaşan bir taraftar, "Bu pozisyonda Jackson'un Osimhen'in olduğunu düşünün" yorumunda bulundu.