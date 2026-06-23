Dünya futbol tarihinde 'Enlerin adamı' Messi

Lionel Messi rekorlarıyla dünya futbol tarihindeki yerini güçlendirmeye devam ediyor. Kariyerinde en fazla kupa kazanan futbolcular arasında zirvede bulunan Arjantinli yıldız; sekiz Ballon d’Or ödülü, bir takvim yılında attığı 91 gol, Dünya Kupası tarihindeki gol, maç, gol katkısı, maçın oyuncusu ödülü ve oluşturulan gol fırsatı rekorlarıyla öne çıkıyor. Arjantin Milli Takımı formasıyla da çok sayıda rekora ulaşan Messi, kulüp ve milli takım kariyerindeki performansıyla futbol tarihinin en geniş başarı listelerinden birinin sahibi konumunda bulunuyor. İki gün sonra 39 yaşına girecek olan Messi, kırdığı rekorlarla futbola adını altın harflerle yazdırmayı sürdürüyor.
Lionel Messi'nin Dünya Kupası rekoru, Arjantin’in Avusturya ile oynadığı karşılaşmada geldi. İki kez fileleri havalandıran Arjantinli kaptan, turnuvadaki toplam gol sayısını 18’e çıkararak zirvenin tek sahibi oldu.
Messi Dünya Kupası gol rekorunu kırdı
Arjantin Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, Avusturya karşısında attığı iki golle FIFA Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu. 24 Haziran’da 39 yaşına girecek Messi, turnuvadaki toplam gol sayısını 18’e yükseltti.
Sekiz Ballon d’Or sahibi futbolcu, daha önce Cezayir karşısında kaydettiği hat-trick ile Alman futbolunun önemli isimlerinden Miroslav Klose’ye ait 16 gollük rekora ortak olmuştu.
Avusturya maçında iki kez fileleri havalandıran Messi, Klose’yi geride bırakarak Dünya Kupası gol krallığı sıralamasında zirveye yerleşti.
Dünya Kupası’nda bir rekor daha
Messi, Cezayir karşısında yaptığı hat-trick ile bir Dünya Kupası maçında üç gol atan en yaşlı futbolcu unvanını da elde etmişti.
Arjantinli futbolcunun Dünya Kupası kariyerinde öne çıkan rekorları şöyle sıralanıyor:
- Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu
- Dünya Kupası’nda en fazla maça çıkan oyuncu
- Dünya Kupası tarihinde en fazla gol katkısı sağlayan futbolcu
- Dünya Kupası’nda en çok “maçın oyuncusu” ödülü alan isim
- Dünya Kupası tarihinde en fazla gol fırsatı oluşturan oyuncu
Messi'nin kariyerindeki diğer rekorlar
Lionel Messi, Dünya Kupası’ndaki başarılarının yanı sıra kulüp ve milli takım kariyerinde de çok sayıda rekora ulaştı.
Messi’nin kariyer istatistiklerinde öne çıkan başarıları şunlar:
- Futbol tarihinde en fazla kupa kazanan oyuncu
- Sekiz kez ile en çok Ballon d’Or kazanan futbolcu
- Bir takvim yılında en fazla gol atan oyuncu
- Kariyerinde en yüksek gol katkısına ulaşan futbolcu
- Milli takım formasıyla en fazla gol katkısı sağlayan oyuncu
Avusturya karşısında ulaştığı 18 gollük toplam, Messi’nin Dünya Kupası kariyerindeki son rekoru olarak kayıtlara geçti.