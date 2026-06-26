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Dünya futbolunun efsanesi Thierry Henry'den Türkiye sözleri

Dünya futbolunun efsanesi Thierry Henry'den Türkiye sözleri

09:5626/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımımızın gösterdiği bu büyük reaksiyon, dünya futbolunun zirvesindeki isimlerin de dikkatinden kaçmadı. Arsenal ve Fransa futbolunun efsane golcüsü Thierry Henry, katıldığı uluslararası bir spor programında Ay-Yıldızlı ekibimizin performansını masaya yatırdı. Türkiye'nin turnuva genelindeki dalgalı grafiğine değinen Henry, ABD karşısındaki karakter dolu futbolu göklere çıkardı.

Türkiye'nin turnuvanın önceki aşamalarında beklentilerin altında kaldığını ima eden Fransız efsane, milli takımın üzerindeki baskıya ve göstermesi gereken kararlılığa dikkat çekti:


"Türkiye bir reaksiyon göstermeli, bir cevap vermeliydi. Dünya Kupası'nı öyle bitirmemeliydi. Bu Dünya Kupası'nı başladıkları gibi bitiremezlerdi."


A Milli Takım'ın ABD karşısına mutlak bir çıkış felsefesiyle çıktığını belirten Henry, bu maçın turnuvanın kaderini ve imajını kurtarmak adına son şans olduğunu ifade etti:


‘’Turnuva başlangıcındaki tutukluğun ardından gelen baskı, takımı reaksiyon göstermeye zorladı. ABD karşısında son bir fırsatları vardı ve bunu değerlendirdiler.’’



Thierry Henry’nin Türkiye’nin turnuva sonundaki geri dönüşüne övgüde bulunduğu bu sözler, spor basınında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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