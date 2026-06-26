Dünya futbolunun efsanesi Thierry Henry'den Türkiye sözleri

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımımızın gösterdiği bu büyük reaksiyon, dünya futbolunun zirvesindeki isimlerin de dikkatinden kaçmadı. Arsenal ve Fransa futbolunun efsane golcüsü Thierry Henry, katıldığı uluslararası bir spor programında Ay-Yıldızlı ekibimizin performansını masaya yatırdı. Türkiye'nin turnuva genelindeki dalgalı grafiğine değinen Henry, ABD karşısındaki karakter dolu futbolu göklere çıkardı.

1 /5 Türkiye'nin turnuvanın önceki aşamalarında beklentilerin altında kaldığını ima eden Fransız efsane, milli takımın üzerindeki baskıya ve göstermesi gereken kararlılığa dikkat çekti:



2 /5 "Türkiye bir reaksiyon göstermeli, bir cevap vermeliydi. Dünya Kupası'nı öyle bitirmemeliydi. Bu Dünya Kupası'nı başladıkları gibi bitiremezlerdi."



3 /5 A Milli Takım'ın ABD karşısına mutlak bir çıkış felsefesiyle çıktığını belirten Henry, bu maçın turnuvanın kaderini ve imajını kurtarmak adına son şans olduğunu ifade etti:



4 /5 ‘’Turnuva başlangıcındaki tutukluğun ardından gelen baskı, takımı reaksiyon göstermeye zorladı. ABD karşısında son bir fırsatları vardı ve bunu değerlendirdiler.’’



