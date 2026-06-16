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Dünya Kupası maçında ilginç anlar: Kendi milli marşlarını yuhaladılar

Dünya Kupası maçında ilginç anlar: Kendi milli marşlarını yuhaladılar

15:4916/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
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2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda'nın 2-2 berabere kaldığı karşılaşma, saha içinden çok tribünlerde yaşananlarla gündem oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda arasındaki mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

ABD'deki Los Angeles Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 70 bin 108 futbolsever takip etti. Mücadele öncesinde gerçekleştirilen seremonide ise dikkat çeken anlar yaşandı.

Karşılaşma öncesi İran Milli Marşı okunurken tribünlerden ıslık ve yuhalama sesleri yükseldi. Paylaşılan görüntülerde bazı İranlı taraftarların marş sırasında protestoda bulunduğu görüldü.

Tribünlerde yaşananlar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, karşılaşmanın ardından konuya ilişkin sorular maçın yıldızı Ramin Rezaeian'a yöneltildi.

Maçın oyuncusu seçilen İranlı futbolcu Ramin Rezaeian, yaşananlarla ilgili soruya şu yanıtı verdi:


"Aramızda bir sorun varsa, bu bizim sorunumuzdur. Sizi ilgilendirmez. Bu kendi aramızda olan bir konu ve biz bunu çözeceğiz. Merak etmeyin."

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