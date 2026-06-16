Dünya Kupası maçında ilginç anlar: Kendi milli marşlarını yuhaladılar

Maçın oyuncusu seçilen İranlı futbolcu Ramin Rezaeian, yaşananlarla ilgili soruya şu yanıtı verdi:





"Aramızda bir sorun varsa, bu bizim sorunumuzdur. Sizi ilgilendirmez. Bu kendi aramızda olan bir konu ve biz bunu çözeceğiz. Merak etmeyin."