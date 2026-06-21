Dünya Kupası tarihine geçti: 15 kurtarışla ülkesine ilk puanı getirdi

Curaçao, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador ile 0-0 berabere kalarak turnuva tarihindeki ilk puanını aldı. Kaleci Eloy Room ise yaptığı 15 kurtarışla Dünya Kupası tarihine geçti.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador ile Curaçao arasındaki mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Gruptaki ilk maçında Almanya karşısında Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atan Curaçao, Ekvador beraberliğiyle organizasyon tarihindeki ilk puanını almayı başardı.
Almanya'nın 6 puanla son 32 turuna yükselmeyi garantilediği grupta Fildişi Sahilleri 3 puanla ikinci sırada yer alırken, Ekvador ve Curaçao ise birer puana ulaştı.
Curaçao'nun aldığı tarihi puanda en büyük pay sahibi kaleci Eloy Room oldu. 37 yaşındaki file bekçisi karşılaşmada tam 15 kurtarış yaparak takımını ayakta tuttu.
Tecrübeli kaleci, bu performansıyla uzatmalara gitmeyen bir Dünya Kupası maçında en fazla kurtarış yapan kaleci olarak tarihe geçti.
Curaçao Milli Takımı'nın tecrübeli eldiveni Eloy Room, kariyerini MLS ekiplerinden Inter Miami'de sürdürüyor.
Başarılı kaleci, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla günün en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.