Dünya Kupası'nda dikkat çeken görüntü: Yıldız ismin dolabındaki kutu sosyal medyayı karıştırdı

Dünya Kupası'nda 2'de 2 yapan Fransa'nın soyunma odasından yansıyan bir görüntü gündem oldu. Yıldız futbolcunun dolabında görülen küçük kutunun sırrı kısa sürede ortaya çıktı.
2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ikinci maçında Irak'ı 3-0 mağlup eden Fransa, son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.
Fransız ekibinin soyunma odasından paylaşılan bir görüntü ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Fransa'nın yıldız futbolcularından Michael Olise'nin soyunma odasındaki dolabında bulunan küçük kutu merak konusu oldu.
24 yaşındaki oyuncunun dolabında yer alan maddenin, küçük poşetler halinde kullanılan dumansız tütün ürünü "snus" olduğu ortaya çıktı.
Son yıllarda özellikle Avrupa futbolunda bazı oyuncular arasında yaygınlaştığı öne sürülen snus, daha önce de çeşitli tartışmalara neden olmuştu.
Michael Olise'nin dolabında görülen kutunun sosyal medyada gündem olmasının ardından, futbolcular arasında bu ürünün kullanımına ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi.