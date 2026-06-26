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Dünya Kupası’nda rüya gibi galibiyetin ardından Fenerbahçe taraftarına seslendi: ‘Sizi çok özlüyorum’

Dünya Kupası’nda rüya gibi galibiyetin ardından Fenerbahçe taraftarına seslendi: ‘Sizi çok özlüyorum’

10:5426/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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2026 Dünya Kupası'nda Almanya'yı 2-1 mağlup ederek tarihi bir zafere imza atan Ekvador'da gecenin kahramanlarından biri de eski Fenerbahçeli Enner Valencia oldu. Dünyanın kilitlendiği sansasyonel galibiyetin ardından sıcağı sıcağına mikrofonların karşısına geçen tecrübeli golcü, röportajında sergilediği vefa örneğiyle sarı-lacivertlilerin gönlünü bir kez daha fethetti.

2026 Dünya Kupası'nda esen Ekvador rüzgarının başrolü, eski Fenerbahçeli golcü Enner Valencia oldu. Takımının Almanya’yı 2-1 mağlup ettiği tarihi zaferin ardından kameraların karşısına geçen tecrübeli forvet, sarı-lacivertli taraftarları unutmadı ve Türkiye’ye sıcak mesajlar gönderdi.

Almanya Zaferi Sonrası İlk Sözleri Fenerbahçe Oldu

Ekvador'un Almanya karşısında aldığı 2-1'lik sansasyonel galibiyetin ardından büyük sevinç yaşayan Valencia, maç sonu röportajında eski takımı Fenerbahçe’ye ve taraftarlarına olan sevgisini dile getirdi.


Sarı-lacivertli camiayı hala yakından takip ettiğini belirten golcü oyuncu, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Tüm Fenerbahçe taraftarlarına çokça selam gönderiyorum. Fenerbahçe'yi çok özlüyorum. Umarım her zaman işleri çok iyi gider."



Taraftarın Sevgilisi "Keçi" Unutulmadı

Fenerbahçe’de oynadığı dönemde attığı goller ve sergilediği mücadeleyle taraftarın sevgisini kazanan ve "GOAT" (Keçi) lakabıyla anılan Valencia'nın bu vefa dolu açıklaması, sarı-lacivertli futbolseverler arasında kısa sürede büyük beğeni topladı. 


Sosyal medyada gündeme oturan açıklama sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, eski golcülerine sevgi gösterilerinde bulundu.

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