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Dünya yıldızı yolda! Premier Lig’in fırtınası Galatasaray’a geliyor

Dünya yıldızı yolda! Premier Lig’in fırtınası Galatasaray’a geliyor

10:1231/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, gelecek sezon planlamasına başladı. Sarı-kırmızılılar Premier Lig’e bir dönem fırtına gibi esen dünya yıldızı için harekete geçti. Okan Buruk 30 yaşındaki futbolcuyu transferde ilk hedef olarak belirledi. Detaylar haberimizde.

Trendyol Süper Lig'de yaz transfer sezonu çalışmalarını sürdüren Galatasaray sezon başında transfer etmek istediği yıldız futbolcu Raheem Sterling için yeniden harekete geçecek.


Barış ve Yunus'a ciddi taliplerin olduğu Galatasaray'da muhtemel bir kanat transferi için çalışmalar sürüyor. Cimbom, sezon başında yakından ilgilendiği ancak transferi gerçekleşmeyen İngiliz kanat oyuncusu Raahem Sterling'i tekrar gündeme aldı.


Arsenal'da kiralık oynayan, bonservisi ise Chelsea'de bulunan 30 yaşındaki Sterling, Okan Buruk'un öncelikli tercihleri arasında.


Yedek kaldığı için Arsenal'da mutsuz olan yıldız futbolcuyu Chelsea de kadrosunda düşünmüyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre G.Saray, Sterling'i uygun maliyetle transfer etmeyi planlıyor.


Yıldız futbolcunun piyasa değeri 15 milyon euro.


#Galatasaray
#Raheem Sterling
#Arsenal

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