Dünyaca ünlü yıldız için şok iddia: Futbolu bırakıyor!

14:0911/11/2025, الثلاثاء
G: 11/11/2025, الثلاثاء
Barcelona formasıyla dünya futbolunun zirvesinde yer alan Polonyalı golcü Robert Lewandowski hakkında İspanya'dan şok edici bir iddia gündeme geldi.

Barcelona forması giyen Robert Lewandowski için sürpriz bir iddia gündeme geldi.


EMEKLİLİK İHTİMALİ


Sport'ta yer alan habere göre, 37 yaşındaki futbolcu için sezon sonunda emeklilik ihtimali de bulunuyor.


İspanyol basınında yer alan habere göre, Robert Lewandowski, Barcelona ile yola devam etmez ve istediği teklifi alamazsa futbolu bırakmayı düşünüyor.

KESİN KARAR VERİLMEDİ


Barcelona'nın ise deneyimli golcüsünün geleceği konusunda kesin kararını henüz vermediği belirtildi.


LEWA'NIN SÖZLEŞMESİ


Polonyalı golcünün, Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak sözleşmede uzatma opsiyonu da yer alıyor.


BARCELONA İLE PERFORMANSI



2022 yılından bu yana Barcelona forması giyen Lewandowski, Katalan ekibiyle çıktığı 159 maçta 108 gol attı ve 20 asist yaptı.


