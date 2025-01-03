Dünyanın en iyi ligleri açıklandı! Süper Lig...

Dünyanın en iyi ligleri belli oldu. Belirli kriterler baz alınarak yapılan sıralamada, Avrupa'nın 5 majör ligi ilk 5'te yer alırken Trendyol Süper Lig'in de listedeki yeri belli oldu. İşte detaylar...
TransferRoom, 2024'e ait lig sıralamalarını açıkladı. NTV Spor'un aktardığı habere göre; futbolcuların oynadığı takımın kalitesi, ne kadar düzenli oynadıkları, rekabet standartları ve pozisyonlarına bağlı istatistikleri değerlendirilerek yapılan sıralamada Süper Lig'in bir basamak yükseldiği görüldü. İşte liglerin sıralaması:
1- Premier Lig - İngiltere
2- La Liga - İspanya
3- Bundesliga - Almanya
4- Serie A - İtalya
5- Ligue 1 - Fransa
6- Serie A - Brezilya
7- Süper Lig - Türkiye
8- Primeira Liga - Portekiz
9- Championship - İngiltere
10- Jupiler Pro League - Belçika