Dünyanın en iyi ligleri açıklandı! Süper Lig...

TransferRoom, 2024'e ait lig sıralamalarını açıkladı. NTV Spor'un aktardığı habere göre; futbolcuların oynadığı takımın kalitesi, ne kadar düzenli oynadıkları, rekabet standartları ve pozisyonlarına bağlı istatistikleri değerlendirilerek yapılan sıralamada Süper Lig'in bir basamak yükseldiği görüldü. İşte liglerin sıralaması: