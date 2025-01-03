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Dünyanın en iyi ligleri açıklandı! Süper Lig...

Dünyanın en iyi ligleri açıklandı! Süper Lig...

11:533/01/2025, Friday
G: 3/01/2025, Friday
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Dünyanın en iyi ligleri belli oldu. Belirli kriterler baz alınarak yapılan sıralamada, Avrupa'nın 5 majör ligi ilk 5'te yer alırken Trendyol Süper Lig'in de listedeki yeri belli oldu. İşte detaylar...

TransferRoom, 2024'e ait lig sıralamalarını açıkladı. NTV Spor'un aktardığı habere göre; futbolcuların oynadığı takımın kalitesi, ne kadar düzenli oynadıkları, rekabet standartları ve pozisyonlarına bağlı istatistikleri değerlendirilerek yapılan sıralamada Süper Lig'in bir basamak yükseldiği görüldü. İşte liglerin sıralaması:

1- Premier Lig - İngiltere

2- La Liga - İspanya

3- Bundesliga - Almanya

4- Serie A - İtalya

5- Ligue 1 - Fransa

6- Serie A - Brezilya

7- Süper Lig - Türkiye

8- Primeira Liga - Portekiz

9- Championship - İngiltere

10- Jupiler Pro League - Belçika

#Trendyol Süper Lig
#İngiltere Premier Lig
#İspanya La Liga

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