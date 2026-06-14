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Dursun Özbek Aziz Yıldırım'la ne konuştuklarını açıkladı: Birlikte hareket edeceğiz

Dursun Özbek Aziz Yıldırım'la ne konuştuklarını açıkladı: Birlikte hareket edeceğiz

13:1614/06/2026, Pazar
G: 14/06/2026, Pazar
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'de 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik ettiğini açıkladı. Özbek, iki kulübün ortak menfaatler doğrultusunda birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'la yaptığı görüşmeye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özbek, seçim sonrasında Aziz Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik ettiğini belirtti.

Foromaç'a konuşan Dursun Özbek, Yıldırım'la gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:


"Telefonla kendisini aradım ve tebrik ettim. Kendisi de çok memnun oldu. Aramızda güzel bir konuşma geçti. Türk futbolunun lokomotif iki büyük kulübüyüz. Dolayısıyla burada bazı konularda güç birliği, bazı konularda beraber hareket etmek durumundayız."

Özbek, yeni yayın ihalesi sürecinde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ortak hareket etme konusunda fikir birliğine vardığını da açıkladı.

Galatasaray Başkanı, "Naklen yayın ihalesi geliyor. Aziz Başkan döneminde, Kulüpler Birliği Başkanı'yken naklen yayın geliri 500 milyon dolardı. Şimdilerde 170 milyon dolar civarında. Dolayısıyla ortak menfaatlerimiz olan yerler var. Aziz Bey de sıcak bakıyor. Naklen yayın konusunda birlikte hareket edeceğiz. Naklen yayın gelirlerinin tekrar eski rakamlara ulaşmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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