Dursun Özbek Aziz Yıldırım'la ne konuştuklarını açıkladı: Birlikte hareket edeceğiz

Foromaç'a konuşan Dursun Özbek, Yıldırım'la gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:





"Telefonla kendisini aradım ve tebrik ettim. Kendisi de çok memnun oldu. Aramızda güzel bir konuşma geçti. Türk futbolunun lokomotif iki büyük kulübüyüz. Dolayısıyla burada bazı konularda güç birliği, bazı konularda beraber hareket etmek durumundayız."