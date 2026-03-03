Yeni Şafak
Dursun Özbek 'iyi ki almışım' dediği transferi açıkladı

Dursun Özbek 'iyi ki almışım' dediği transferi açıkladı

3/03/2026, Salı
G: 3/03/2026, Salı
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, milli kaleci Uğurcan Çakır'ın transferine ilişkin soruyu cevapladı. Özbek ayrıca futbolculara ödeme yapılmadığı yönündeki iddiaları da yalanladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir iftar yemeğinde kulüp gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Habertürk'ün aktardığına göre; Uğurcan Çakır'a ödenen bonservis bedeliyle ilgili yöneltilen soruyu cevaplayan Özbek, bu transferin sadece bonservis bedeliyle değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Özbek "Evet, Uğurcan’a iyi bir bonservis ödedik ama Uğurcan'ın maaşı, diğer kaleci adayına göre çok daha düşük. Bu nedenle uzun vadede daha ekonomik bir yatırım" ifadelerini kullandı.

Uğurcan'ın performansıyla ilgili de konuşan Özbek "O gün en iyi tercih Uğurcan Çakır'dı. Uğurcan bana göre mükemmel bir katkı verdi. 'İyi ki almışız' diyorum. Burası şahsıma ait bir kulüp olsa daha rahat harcama yapardım ama biz buraya hizmet etmeye geldik. Galatasaray'ın bir delikli kuruşunu harcarken 80 kez düşünüyor, muhasebe ediyoruz. Buna emin olabilirsiniz" dedi.

Başkan Özbek bazı futbolcuların ödeme alamadığına ilişkin haberleri yalanladı.


Özbek, "Eğer işkembeden atarsanız böyle krizler çıkarırsınız. Galatasaray dünya çapında futbolculardan kurulu elit bir takım. Bu oyuncuları lafla sözle oynatamazsınız. Oyuncular maaşlarını iki ay üç ay gibi süreler alamazsa maça çıkmazlar. Bu tarz haberler, oyuncularımızın profesyonelliklerine hakaret oluyor. Prim ve bonus maddeleri var, hepsini günü gününe ödüyoruz. Galatasaray'ın bir lira temerrüdü yoktur, vadesi geçmiş bir lirası yoktur" diye konuştu.

Ödemelerle ilgili titiz davrandıklarını vurgulayan Özbek "Biliyorsunuz sezon sonunda bir seçim var. Ben özellikle bu yönetimde şuna dikkat ettim, bonservis harcamalarını kendi görev süremizde bitirmeyi taahhüt ettik. Yaptığımız transferlerin bonservis ödemelerinin de yüzde 90'ından fazlasını yerine getirmiş vaziyetteyiz. Sonraki yönetime ferah bir tablo bırakacağız" ifadelerini kullandı.

