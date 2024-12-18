Dybala'nın sözleşme detayı belli oldu! İşte Galatasaray'dan alacağı maaş

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna katmaya hazırlandığı Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın, sarı-kırmızılı takımla yapacağı sözleşme şartları ortaya çıktı.
Galatasaray, ara transferde dikkat çeken bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, Roma'da forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Paulo Dybala ile görüşüyor.
Yıldız futbolcunun, sözleşme şartlarına ilişkin İtalyan basını detayları paylaştı.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, Paulo Dybala ile 2.5 yıllık sözleşme konusunda görüştü.
Haberin detayında; Arjantinli yıldızın hazirana kadar 5 milyon Euro, diğer sezonlar içinse 10 milyon Euro maaş alacağı ifade edildi.
31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon Roma formasıyla toplam 18 maça çıktı.
Dybala bu karşılaşmalarda, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.