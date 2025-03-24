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En çok penaltı kaçıran 10 futbolcu belli oldu: Süper Lig'in yıldızı ilk 3'te

En çok penaltı kaçıran 10 futbolcu belli oldu: Süper Lig'in yıldızı ilk 3'te

16:2924/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İstatistik verilerinin yer aldığı GiveMeSport, 2001'den bu yana en çok penaltı kaçıran 10 futbolcu listesini derledi. İlk 10 içerisinde Süper Lig'den de bir yıldız yer aldı. İşte en çok penaltı kaçıran 10 futbolcu...

10 - Edinson Cavani | 14 Penaltı

9 - Sergio Aguero | 14 Penaltı

8 - Di Natale | 14 Penaltı

7 - Ronaldinho | 16 Penaltı

6 - Zlatan İbrahimovic | 17 Penaltı

5 - Neymar | 18 Penaltı


4 - Francesco Totti | 18 Penaltı


3 - Ciro Immobile | 18 Penaltı

2 - Lionel Messi | 31 Penaltı

1 - Cristiano Ronaldo | 32 Penaltı


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