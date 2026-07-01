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En güzel gol Süper Lig'in yıldızından

En güzel gol Süper Lig'in yıldızından

10:561/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
DHA
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Süper Lig'de forma giyen yıldız futbolcunun Dünya Kupası'nda attığı gol, grup aşamasının en güzel golü olarak seçildi.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı devam ederken, grup maçlarının tamamlanmasının ardından FIFA, organizasyonun grup aşamasındaki en iyi golünü açıkladı.

Özbekistan Milli Takımı forması giyen Başakşehirli Eldor Shomurodov’un Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında kaydettiği gol, taraftarların oyları sonucunda grup aşamasının en güzel golü seçildi. 

Başakşehir Kulübü de sanal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, tecrübeli golcüyü tebrik etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Eldor Shomurodov’un Demokratik Kongo’ya karşı attığı gol, FIFA tarafından Dünya Kupası’nda grup aşamasının en iyi golü seçildi” ifadeleri kullanıldı.


Shomurodov'un golünü izlemek için TIKLAYIN

#Dünya Kupası
#Özbekistan Milli Takımı
#Eldor Shomurodov
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