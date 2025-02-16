En-Nesyri Kasımpaşa'yı da boş geçmedi: Rekor kırdı

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Kasımpaşa maçında iki kez fileleri havalandırdı. Bu gollerle birlikte En-Nesyri kariyerinde bir ilki yaşadı.

1 /4 Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 24. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

2 /4 Sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri (2), 21 ve 71. dakikada takımını öne geçiren golleri kaydetti.

3 /4 Son haftaları boş geçmeyen Faslı golcü, Kasımpaşa maçında attığı bu gollerle birlikte bir rekora imza attı.