En-Nesyri Kasımpaşa'yı da boş geçmedi: Rekor kırdı

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Kasımpaşa maçında iki kez fileleri havalandırdı. Bu gollerle birlikte En-Nesyri kariyerinde bir ilki yaşadı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 24. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri (2), 21 ve 71. dakikada takımını öne geçiren golleri kaydetti.
Son haftaları boş geçmeyen Faslı golcü, Kasımpaşa maçında attığı bu gollerle birlikte bir rekora imza attı.
EN-NESYRİ BU SEZON KAÇ GOL ATTI?
23 gol, 3 asistlik performansıyla 26 gol katkısı yapan En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla kariyer rekorunu egale etti.