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En-Nesyri Kasımpaşa'yı da boş geçmedi: Rekor kırdı

En-Nesyri Kasımpaşa'yı da boş geçmedi: Rekor kırdı

19:3616/02/2025, Pazar
G: 16/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Kasımpaşa maçında iki kez fileleri havalandırdı. Bu gollerle birlikte En-Nesyri kariyerinde bir ilki yaşadı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 24. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri (2), 21 ve 71. dakikada takımını öne geçiren golleri kaydetti.

Son haftaları boş geçmeyen Faslı golcü, Kasımpaşa maçında attığı bu gollerle birlikte bir rekora imza attı.

EN-NESYRİ BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

23 gol, 3 asistlik performansıyla 26 gol katkısı yapan En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla kariyer rekorunu egale etti.


#Youssef En Neysri
#Fenerbahçe
#Kasımpaşa

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