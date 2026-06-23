Erling Haaland alev aldı, Norveç son 32 turnusunu garantiledi! 2 maçta öyle bir istatistik yakaladı ki…

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu’nda sabaha karşı tam bir Erling Haaland resitali yaşandı! ABD'nin Philadelphia kentinde oynanan ve nefesleri kesen gol düellosunda Norveç, Afrika'nın güçlü temsilcisi Senegal'i 3-2 mağlup ederek son hafta maçları öncesinde adını son 32 turuna yazdırmayı başardı. Turnuvanın en büyük gol umutlarından biri olan 25 yaşındaki Manchester City'nin süper soluğu Haaland, attığı gollerle maça damgasını vururken gol krallığı yarışında da rakiplerine adeta gözdağı verdi. Norveç - Senegal maç özeti haberimizde.

1 /7 FIFA 2026 Dünya Kupası I Grubu ikinci maçında Norveç, Senegal'i 3-2 mağlup ederek son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.



2 /7 ABD'nin Philadelphia kentindeki Philadelphia Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Norveç'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Marcus Pedersen ile 48 ve 58. dakikalarda Erling Haaland kaydetti. Senegal'in golleri ise 53 ve 90+3. dakikalarda Ismaila Sarr'dan geldi.



3 /7 Bu sonucun ardından Norveç, gruptaki ikinci maçını da kazanarak puanını 6'ya yükseltti ve son hafta öncesinde adını son 32 turuna yazdırdı. Senegal ise ikinci yenilgisini alarak puansız kaldı.



4 /7 Norveç'in yıldız golcüsü Erling Haaland, turnuvadaki gol sayısını 4'e çıkardı. 25 yaşındaki futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda çıktığı iki maçta rakip fileleri dört kez havalandırarak gol krallığı yarışındaki iddiasını sürdürdü.



5 /7 I Grubu'nda ikinci maçların ardından Norveç ve Fransa 6'şar puana ulaşırken, Senegal ile Irak henüz puan alamadı.



6 /7 Grubun son hafta maçlarında Fransa ile Norveç liderlik mücadelesine çıkarken, Irak ile Senegal turnuvadaki ilk puanlarını almak için karşı karşıya gelecek.

