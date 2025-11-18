Erling Haaland'a astronomik teklif: 200 milyon euro

Manchester City'nin Norveçli golcüsü, Avrupa'nın önemli takımlarından birinin gözdesi haline geldi. 25 yaşındaki yıldız futbolcu için kesenin ağzını açacaklar.
Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Erling Haaland için ses getiren bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İspanyol basınından Fichajes'in aktardığı habere göre; Fransız ekibi PSG, Norveçli golcü için astronomik bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Haberde, Fransız kulübünün yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki futbolcu için 200 milyon euroyu gözde çıkardığı ifade edildi.
Söz konusu transfer gerçekleşirse Haaland, Neymar'dan sonra dünya tarihinin en pahalı 2. futbolcusu olacak.
Hatırlanacağı üzere Neymar, 2017-18 sezonunda 222 milyon euroya Barcelona'dan PSG'ye transfer olmuştu.