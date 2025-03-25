Eski Fenerbahçe teknik direktörü Galatasaray’dan istediği yıldızı açıkladı

Oğuz Aydın ve Yunus Akgün'ü Cardiff'e istediğini söyleyen Erol Bulut, "Oğuz Aydın'ı Cardiff'e almaya çalıştım. Benim için çok iyi bir kanat oyuncusu. Hatta Yunus Akgün'ü de istedim, kendisiyle o dönem telefonda konuştum. Leicester City'deydi, Galatasaray'ın gönderme durumu vardı. Kendisiyle öyle bir konuşmam oldu. Uğraştık alabilir miyiz diye. Bunlar o ligde çok iyi işler yapabilecek oyuncular" dedi.



