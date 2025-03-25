Eski Fenerbahçe teknik direktörü Galatasaray’dan istediği yıldızı açıkladı

Bir dönem Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapan Erol Bulut televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff’i çalıştıran tecrübeli teknik adam Galatasaray’dan istediği ismi açıkladı.
Erol Bulut, Fenerbahçe ve Cardiff'te teknik direktörlük yaptığı dönemdeki transfer çalışmalarına dair HT Spor'da açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe'de veto ettiği isimlerin transfer edildiğini söyleyen Erol Bulut, "Transfer kararları ortak verilmediğinde sorun ortaya çıkar. Benim gelmesin dediğim, veto ettiğim futbolcular imza attı. Bu bir gerçek" ifadelerini kullandı.
Perotti'yle ilgili olumsuz rapor sunmasına karşın oyuncunun transfer edildiğini belirten Erol Bulut, "Diego Perotti'nin sağlık raporunu bizim o dönemki doktorumuz sundu. Ben de kendisiyle ilgili istemediğime dair rapor sundum. Sağlam bir Perotti'yi her zaman istersiniz. Son 3 sene 300 gün top oynamamış. Her sene 3, 3.5 ay sakat" dedi.
Bakasetas yerine Perotti'nin alındığını aktaran Erol Bulut, "Bu futbolcuya (Perotti) vereceğiniz para... Bakasetas'ı ben getirdim, adamın her şeyini biliyorum. Yunanistan'dan biz Alanya'ya getirdik. Fenerbahçe'ye de istedim. Fenerbahçe'de çok iyi işler yapabileceğinden kesin emindim. Sonuçta alınmadı, Perotti alındı" şeklinde konuştu.
Enner Valencia, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'na ayrı parantez açan Bulut, "Enner Valencia için röportaj yapmıştım seneye 20-25 gol atacak diye sonra bana gülmeye başladılar. 60'ın üzerinde gol attı. Attila Szalai'yi 13 milyon euroya sattı Fenerbahçe, iyi para kazandı. Ferdi Kadıoğlu'nu oynattığım için beni eleştirenler oluyordu. Hatay'da oynattığımda "Bununla mı şampiyon olacaksın?" diyenler oldu. Orada galibiyet golümüzün ortasını yapan Ferdi'ydi" sözlerini sarf etti.
İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye kazandırıldığı süreçten bahseden Erol Bulut, "İsmail Yüksek'i ben izlememiştim. O dönem Emre Belözoğlu izledi ve önerdi. O dönemki kapasitesi bizim kullanabileceğimiz seviyede değildi" ifadelerini kullandı.
Oğuz Aydın ve Yunus Akgün'ü Cardiff'e istediğini söyleyen Erol Bulut, "Oğuz Aydın'ı Cardiff'e almaya çalıştım. Benim için çok iyi bir kanat oyuncusu. Hatta Yunus Akgün'ü de istedim, kendisiyle o dönem telefonda konuştum. Leicester City'deydi, Galatasaray'ın gönderme durumu vardı. Kendisiyle öyle bir konuşmam oldu. Uğraştık alabilir miyiz diye. Bunlar o ligde çok iyi işler yapabilecek oyuncular" dedi.
Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Edinson Cavani'nin gündeme geldiğini aktaran Bulut, "Samatta'dan önce Edinson Cavani'yi istedik. Sonra yıllık 15 milyon pounda Manchester United'a gitti" şeklinde konuştu.