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Eski Galatasaraylı eşinin kanser olduğunu açıkladı: Destek mesajları yağdı!

Eski Galatasaraylı eşinin kanser olduğunu açıkladı: Destek mesajları yağdı!

07:3314/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray’ın 2019-2022 yılları arasında formasını giyen yıldız futbolcu, eşinin kanser hastalığına yakalandığını açıkladı. La Liga’da kariyerini sürdüren oyuncu, eşinin tedavi sürecine destek olmak için saçlarını kestiği duygusal bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Galatasaray'dan 3 sezon önce Sevilla'ya transfer olan Marcao, eşi Pan Teixeira’nın kansere yakalandığını açıkladı.


Brezilyalı stoper, eşinin saçlarını kestiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.


Galatasaray taraftarları, oyuncunun paylaşımına kayıtsız kalmadı.


Marcao'nun paylaşımının ardından taraftarlardan destek mesajları yağdı.


Tedavi süreciyle ilgili detaylar paylaşılmasa da, oyuncunun eşine verdiği destek sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.


Marcao'nun sosyal medya paylaşımı için TIKLAYIN.

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