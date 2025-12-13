Eski Galatasaraylı yıldız şoku yaşadı: En az iki ay sahalardan uzak kalacak!

İtalya'nın Como takımında forma giyen dünyaca ünlü İspanyol yıldız, bu sezon sergilediği performansla beklentilerin çok altında kalmıştı. Inter ile oynanan maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen 33 yaşındaki forvet, yapılan kontroller sonucunda bir şok daha yaşadı.

Inter ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan ve maça devam edemeyen 33 yaşındaki forvet, yapılan incelemeler sonucunda en az iki ay sahalardan uzak kalacak.




