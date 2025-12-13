Yeni Şafak
Eski Galatasaraylı yıldız şoku yaşadı: En az iki ay sahalardan uzak kalacak!

09:0713/12/2025, Cumartesi
G: 13/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
İtalya'nın Como takımında forma giyen dünyaca ünlü İspanyol yıldız, bu sezon sergilediği performansla beklentilerin çok altında kalmıştı. Inter ile oynanan maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen 33 yaşındaki forvet, yapılan kontroller sonucunda bir şok daha yaşadı.

Bu sezon Como formasıyla beklentilerin oldukça gerisinde kalan İspanyol yıldız Alvaro Morata, sakatlık dönüşünde yeni bir şok yaşadı.



Inter Maçında Yeniden Sakatlandı


Inter ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan ve maça devam edemeyen 33 yaşındaki forvet, yapılan incelemeler sonucunda en az iki ay sahalardan uzak kalacak.



Sezon Performansı Hayal Kırıklığı Yarattı

Como'da bu sezon 15 maçta forma giyen Morata, gol atmayı başaramadı ve yalnızca 1 asistlik katkı sağlayarak takımına sınırlı bir skor desteği verdi.



