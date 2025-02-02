Eski hakemler Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı için ne dedi? Karar doğru mu?

Trendyol Süper Lig 22. haftasında oynanan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında verilen penaltı kararı tartışma konusu oldu. Eski hakemler Fenerbahçe'nin Skriniar ile kazandığı penaltıyı değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 45+6. dakikasında Skriniar Olawoyin'in müdahalesinin ardından yerde kaldı. Sarı-lacivertliler bu pozisyonda penaltı bekledi.
Yoğun itirazların ardından hakem Burak Pakkan, VAR ile iletişime geçtikten sonra pozisyonu incelemek için monitöre gitti.
Hakem Burak Pakkan, VAR incelemesi sonrasında penaltı noktasını gösterdi. Bu karar sosyal medyada tartışma konusu oldu.
ESKİ HAKEMLER FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI İÇİN NE DEDİ?
Deniz Ateş Bitnel: Köşe vuruşu sırasında Olawoyin - Skriniar mücadelesinde, oyuncu topla alakası olmayan şekilde tamamen rakibe sarılarak hareketini kısıtlıyor. Topsuz alan ihlali olduğu için sarı kart (ikinci sarı) ve penaltı doğru karar.
Ahmet Çakar: "Bana göre penaltı değil. Böyle penaltılar verirseniz her maçta 500 tane penaltı…"
Penaltı pozisyonunun hemen sonrasında gelişen atakta Amrabat, Ghezzal'ın aşiline bastı. Rizesporlu oyuncular bu müdahalede kırmızı kart beklemişti. Hakemler Amrabat'ın müdahalesini değerlendirdi.
Deniz Ateş Bitnel: "Amrabat'ın sarı kart gördüğü pozisyon sınırda olmakla birlikte, topuk yerde ve güç transferi tamamen gerçekleşmediği için hakem kararı desteklenir."