Eski hakemler Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyon için ne dedi, karar doğru mu?

Trendyol Süper Lig 12. haftasında oynanan Galatasaray-Samsunspor maçına yaşanan bir pozisyon damga vurdu. Gelişen Samsunspor atağında Ntcham ceza sahası içerisinde Torreira'nın yaptığı müdahalenin ardından yerde kaldı. Eski hakemler Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 12. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Samsunspor'da Ntcham, Torreira'nın müdahalesinin ardından ceza sahası içerisinde yerde kaldı.
Konuk ekipte futbolcular, penaltı yönünde yoğun itirazlarda bulunurken hakem Halil Umut Meler devam kararı verdi.
ESKİ HAKEMLER TORREİRA'NIN MÜDAHALESİ İÇİN NE DEDİ?
Ahmet Çakar: "Hakem Samsunspor’un net bir penaltısını vermedi."
Deniz Ateş Bitnel: "Torreira, Ntcham mücadelesi Penaltı olmalıydı! Geçen hafta Trabzonspor-Fenerbahçe birebir aynı olmasa da benzer pozisyonda VAR müdahalesi ile Penaltı kararı verilmişti!"