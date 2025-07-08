Eski Trabzonsporlu yıldız Süper Lig’e dönüyor: Anlaşma sağlandı!

Antalyaspor, İngiltere’de forma giyen 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu prensip anlaşmasına vardı. Bir dönem Trabzonspor forması giyen yıldız futbolcu imza için gün sayıyor. İşte detaylar.

1 /6 Süper Lig takımı Antalyaspor 10 numaraya transfer için düğmeye bastı.



2 /6 Ajansspor'un haberine göre; Antalyaspor, Hull City'den Abdülkadir Ömür ile büyük ölçüde anlaştı.

3 /6 Abdülkadir geride kalan sezonun ikinci yarısında Çaykur Rizespor'da forma giydi.



4 /6 Transfermarkt’a göre piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Abdülkadir Ömür, 1999 Trabzon doğumlu.



5 /6 Trabzonspor altyapısında yetişen oyuncu, 2016’da 17 yaşında A takıma yükseldi ve 2016-24 arasında 211 maçta 25 gol, 36 asist üreterek Türkiye Kupası, Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.