Eski Trabzonsporlu yıldız Süper Lig’e dönüyor: Anlaşma sağlandı!

Antalyaspor, İngiltere’de forma giyen 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu prensip anlaşmasına vardı. Bir dönem Trabzonspor forması giyen yıldız futbolcu imza için gün sayıyor. İşte detaylar.
Süper Lig takımı Antalyaspor 10 numaraya transfer için düğmeye bastı.
Ajansspor'un haberine göre; Antalyaspor, Hull City'den Abdülkadir Ömür ile büyük ölçüde anlaştı.
Abdülkadir geride kalan sezonun ikinci yarısında Çaykur Rizespor'da forma giydi.
Transfermarkt’a göre piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Abdülkadir Ömür, 1999 Trabzon doğumlu.
Trabzonspor altyapısında yetişen oyuncu, 2016’da 17 yaşında A takıma yükseldi ve 2016-24 arasında 211 maçta 25 gol, 36 asist üreterek Türkiye Kupası, Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
2024 kışında 2.5 milyon euro bonservis ve bonuslarla Hull City’ye transfer olan Abdülkadir, İngiltere’de beklenen çıkışı yapamadı.