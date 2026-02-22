Trendyol Süper Lig 23. haftasında Fatih Karagümrük evinde Samsunspor’u konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Karadeniz ekibinde yeni teknik direktörü Thorsten Fink ise takımının başında ligdeki ilk maçına çıkacak. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Samsunspor, sahasında 3-2 kazanmıştı. Fatih Karagümrük - Samsunspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.
Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Süper Lig'de oynadığı 22 karşılaşmada 3'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 16 da yenilgi yaşayan kırmızı-siyahlılar, topladığı 12 puanla 18. ve son sırada yer alıyor.
İstanbul temsilcisi, sahasında kazanarak ligde kalma umudunu artırmayı hedefliyor.
Geride kalan haftalarda ligde 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Samsunspor ise 30 puan ve averajla 7. sırada bulunuyor.
Karadeniz ekibinde yeni teknik direktörü Thorsten Fink ise takımının başında ligdeki ilk maçına çıkacak.
Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Samsunspor, sahasında 3-2 kazanmıştı.
Samsunspor ile oynadığı son üç resmi maçın ikisini kazanan Fatih Karagümrük (1M), daha önceki sekiz karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bıraktı (1G 1B 6M).
Bu sezon Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği lig maçını 3-2 kazanan Samsunspor, İstanbul ekibi karşısındaki tek dublesini 1984/85'te 2. Lig'de yaptı.
Bir İstanbul takımıyla oynadığı son Süper Lig maçında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Samsunspor, İstanbullu ekipler karşısında üst üste iki galibiyet aldığı son süreçte sırasıyla Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük'ü yendi (Aralık 2023-Ocak 2024).
Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Fatih Karagümrük, üst üste iki iç saha galibiyeti aldığı son seriyi Ocak-Şubat 2024 arasında yakaladı.
Deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kaybeden Samsunspor (1G 1B), aynı sayıda dış saha mağlubiyetini daha önceki 17 karşılaşmada almıştı (6G 8B 3M).
Bu sezon evinde 1-0 mağlup duruma düştüğü Süper Lig maçlarının tamamını kaybeden takımlar arasında en fazla iç saha karşılaşmasında açılış golünü yiyen ekip Fatih Karagümrük (7/7). Samsunspor ise bu sezon ilk golü attığı altı deplasman maçının hiçbirini kaybetmedi (4G 2B).
Süper Lig'de bu sezon Gençlerbirliği'nin (8) ardından en fazla korner golü atan takım olan Samsunspor (7), bu gollerden birini sezonun ilk yarısında Fatih Karagümrük'e karşı kaydetti ancak o golü İstanbul ekibinin formasını giyen Anıl Çınar kendi filelerine gönderdi.
Samsunspor santrforu Marius Mouandilmadji, Süper Lig'de attığı son 11 golün altısını lige o sezon yükselen takımlar karşısında kaydetti (Gençlerbirliği x2, Bodrum FK x2, Eyüpspor & Göztepe).
Evinde çıktığı son iki Süper Lig maçında birer golde pay sahibi olan Serginho (1 gol & 1 asist), Türkiye kariyerinde üst üste üç iç saha karşılaşmasında gol katkısında bulunduğu tek seriyi Aralık 2020'de Giresunspor formasıyla 1. Lig'de yakaladı.
Samsunspor forması giyen Cherif Ndiaye'nin Süper Lig kariyerinde Fatih Karagümrük'ten (3) daha fazla gol attığı tek takım Antalyaspor (4).
FATİH KARAGÜMRÜK - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Berkay, Kranevitter, Verde, Babicka, Larsson, Serginho.
Samsunspor: Okan, Mendes, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Assomuou, Mouandilmadji.