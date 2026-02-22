Fatih Karagümrük - Samsunspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Süper Lig'de bu sezon Gençlerbirliği'nin (8) ardından en fazla korner golü atan takım olan Samsunspor (7), bu gollerden birini sezonun ilk yarısında Fatih Karagümrük'e karşı kaydetti ancak o golü İstanbul ekibinin formasını giyen Anıl Çınar kendi filelerine gönderdi.



