Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fatih Karagümrük evimde Trabzonspor’u konuk edecek. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Fatih Karagümrük'te Ahmet Sivri, Enzo Roco ve Kranevitter sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada yer alamayacak. Anıl Çınar'ın durumu maç saatinde belli olacak. Trabzonspor'da ise Okay Yokuşlu kırmızı kart nedeniyle; Cihan Çanak, Nwakaeme ve Bouchouari ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mustafa Eskihellaç ve Batagov'un durumu maç saatinde belli olacak. Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Fatih Karagümrük - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /10 Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.



2 /10 Süper Lig'in ilk 6 haftasında 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 3 puanla 17. sırada bulunuyor. Trabzonspor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.

3 /10 Fatih Karagümrük, son 3 lig karşılaşmasından puan alamadı. Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'in son 3 maçında Kasımpaşa'ya 1-0, RAMS Başakşehir'e 2-0 ve Samsunspor'a da 3-2 mağlup oldu.



4 /10 Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacakları karşılaşmayla ligde 11. kez karşı karşıya gelecek.



5 /10 İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek 10 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 7'si Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona ererken İstanbul temsilcisi sadece 1 maçta galip geldi, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



6 /10 Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda 20 gol atarken kalesinde 8 gol gördü. Trabzonspor, İstanbul deplasmanında oynadığı 5 karşılaşmanın 3'ünden galibiyetle döndü. 1 mücadele ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi, 1 maç da beraberlikle tamamlandı.

7 /10 Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırırken 5 gol yedi. Trabzonspor, rakibi karşısında hem genel hem de deplasmanda üstün taraf olmasına karşın son 2 İstanbul deplasmanından galibiyet çıkaramadı.



8 /10 Bordo-mavililer, İstanbul'da rakibi karşısında 2022-2023 sezonunda 4-1'lik yenilgi yaşarken 2023-2024'te de 0-0 berabere kaldı. Bu sezon toplamda 4 resmi maça çıkan siyah-beyazlılar, 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.



9 /10 FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇINDA SAKAT VE CEZALI VAR MI, KİMLER EKSİK?

Fatih Karagümrük'te Ahmet Sivri, Enzo Roco ve Kranevitter sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada yer alamayacak. Anıl Çınar'ın durumu maç saatinde belli olacak.

Trabzonspor'da ise Okay Yokuşlu kırmızı kart nedeniyle; Cihan Çanak, Nwakaeme ve Bouchouari ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mustafa Eskihellaç ve Batagov'un durumu maç saatinde belli olacak.