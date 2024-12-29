Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ın başına geçen teknik direktör Fatih Terim'in Fenerbahçe'den 2 oyuncuyu transfer etmek istediği öğrenildi. Fatih Terim'in Fenerbahçe'den, Al Shabab'a transfer etmek istediği oyuncular belli oldu.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu.
Sarı lacivertli takımda kadroda düşünülmeyen 2 oyuncu için Fatih Terim'in devreye girdiği öğrenildi.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ın başına geçen teknik direktör Fatih Terim, çalışmalara hızlı başladı.
Terim'in takımın başına geçer geçmez, Fenerbahçe'den 2 oyuncuyu kadroya katmak için harekete geçtiği öğrenildi.
Al Shabab'ın Katar'ın başkenti Doha'daki kampına katılan Terim, takımı güçlendirmek için önemli hamleler yapacak.
Fanatik'te yer alan habere göre; Fatih Terim'in, daha önce Panathinaikos’a da aldığı Fenerbahçe’nin stoperi Samet Akaydın ile Cengiz Ünder’i transfer etmeyi planladığı ifade edildi.
Görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.