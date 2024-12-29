Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu: Fatih Terim 2 yıldızı transfer etmek istiyor

Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu: Fatih Terim 2 yıldızı transfer etmek istiyor

Haber Merkezi
10:1929/12/2024, Pazar
G: 29/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ın başına geçen teknik direktör Fatih Terim'in Fenerbahçe'den 2 oyuncuyu transfer etmek istediği öğrenildi. Fatih Terim'in Fenerbahçe'den, Al Shabab'a transfer etmek istediği oyuncular belli oldu.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu.

Sarı lacivertli takımda kadroda düşünülmeyen 2 oyuncu için Fatih Terim'in devreye girdiği öğrenildi.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ın başına geçen teknik direktör Fatih Terim, çalışmalara hızlı başladı.

Terim'in takımın başına geçer geçmez, Fenerbahçe'den 2 oyuncuyu kadroya katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Al Shabab'ın Katar'ın başkenti Doha'daki kampına katılan Terim, takımı güçlendirmek için önemli hamleler yapacak.

Fanatik'te yer alan habere göre; Fatih Terim'in, daha önce Panathinaikos’a da aldığı Fenerbahçe’nin stoperi Samet Akaydın ile Cengiz Ünder’i transfer etmeyi planladığı ifade edildi.

Görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.

#Fenerbahçe
#Fatih Terim
#Cengiz Ünder

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DEM heyeti İmralı görüşmesinin içeriğine ilişkin açıklama yaptı: Abdullah Öcalan'dan silah bırakın çağrısı geldi mi?