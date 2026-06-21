Fatih Terim Paraguay maçı sonrası açıkladı: En çok buna üzüldüm

Teknik direktör Fatih Terim, A Milli Takım'ın 1-0 yenilerek Dünya Kupası'na veda ettiği Paraguay maçını yorumladı. Tecrübeli teknik adam, en çok üzüldüğü konuyu da açıkladı.
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 yenilerek turnuvaya grup aşamasında veda etti.
Ay-yıldızlı ekibin performasını değerlendiren teknik direktör Fatih Terim, çarpıcı ifadeler kullandı.
Kendi Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan deneyimli çalıştırıcı, en çok üzüldüğü konuyu da açıkladı ve şöyle konuştu:
"Çok iyi şutörlerimiz olmasına rağmen şutlarımız maalesef çok isabetli olmadı. Arda, Hakan, İsmail, Kerem, Kenan, Yunus... Hem isabet kaydedemedik, hem de daha çok denemedik. Ben en çok buna üzüldüm."
"Belki de Avrupa'nın topa en sert vuran futbolcusu Hakan Çalhanoğlu ama bir tane denk geldi, ona da ayak içiyle vurdu. Hakan sürerken denemeli. Arda kavisli vurur, falsolu vurur, dripling yaparken vurur. Daha çok denemelilerdi."