Fatih Terim Paraguay maçı sonrası açıkladı: En çok buna üzüldüm

Kendi Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan deneyimli çalıştırıcı, en çok üzüldüğü konuyu da açıkladı ve şöyle konuştu:





"Çok iyi şutörlerimiz olmasına rağmen şutlarımız maalesef çok isabetli olmadı. Arda, Hakan, İsmail, Kerem, Kenan, Yunus... Hem isabet kaydedemedik, hem de daha çok denemedik. Ben en çok buna üzüldüm."