Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fatih Terim Paraguay maçı sonrası açıkladı: En çok buna üzüldüm

Fatih Terim Paraguay maçı sonrası açıkladı: En çok buna üzüldüm

12:5421/06/2026, Pazar
G: 21/06/2026, Pazar
Diğer
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Teknik direktör Fatih Terim, A Milli Takım'ın 1-0 yenilerek Dünya Kupası'na veda ettiği Paraguay maçını yorumladı. Tecrübeli teknik adam, en çok üzüldüğü konuyu da açıkladı.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 yenilerek turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Ay-yıldızlı ekibin performasını değerlendiren teknik direktör Fatih Terim, çarpıcı ifadeler kullandı.


Kendi Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan deneyimli çalıştırıcı, en çok üzüldüğü konuyu da açıkladı ve şöyle konuştu:


"Çok iyi şutörlerimiz olmasına rağmen şutlarımız maalesef çok isabetli olmadı. Arda, Hakan, İsmail, Kerem, Kenan, Yunus... Hem isabet kaydedemedik, hem de daha çok denemedik. Ben en çok buna üzüldüm."

"Belki de Avrupa'nın topa en sert vuran futbolcusu Hakan Çalhanoğlu ama bir tane denk geldi, ona da ayak içiyle vurdu. Hakan sürerken denemeli. Arda kavisli vurur, falsolu vurur, dripling yaparken vurur. Daha çok denemelilerdi."

#Türkiye
#Fatih Terim
#A Milli Futbol Takımı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AYT soruları ve cevapları 2026: ÖSYM AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1-2, Matematik Fen Bilimleri soru kitapçıkları sorgulama ekranı