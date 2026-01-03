Felipe Melo Galatasaray hayalini açıkladı

Galatasaray’ın unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Felipe Melo, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı camiaya dikkat çeken bir mesaj verdi.
Felipe Melo, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını cevapladı.
41 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Brezilyalı isim, sarı-kırmızılı kulüple ilgili geleceğe dönük hayalini paylaşarak taraftarların ilgisini çekti.
Melo, Galatasaray’la ilgili bir hedefi olup olmadığı yönündeki soruya, "Şu an için imkansız ama inşallah bir gün Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapmak isterim" karşılığını verdi.
Felipe Melo, futbolculuk kariyerinde Cruzeiro, Gremio, Mallorca, Racing Santander, Almeria, Fiorentina, Juventus, Galatasaray, Inter, Palmeiras ve Fluminense gibi önemli kulüplerin formasını giydi.
Brezilyalı futbolcu, dört sezonu aşkın süre formasını taşıdığı Galatasaray’da önemli başarılara katkı sundu. Sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği dönemde Türkiye kariyerinde toplam 8 kupa kazanan Melo, kulübün en başarılı dönemlerinden birinin temel parçalarından biri oldu.