Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe başkan adayı dünyaca ünlü hocayla görüştü: Teklife olumlu bakıyor

Fenerbahçe başkan adayı dünyaca ünlü hocayla görüştü: Teklife olumlu bakıyor

11:2919/05/2026, Salı
G: 19/05/2026, Salı
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi dikkat çeken iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Başkan adaylarından Hakan Safi’nin, futbol yapılanması için dünya futbolunun önemli isimleriyle görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe’de seçim süreci yaklaşırken kulislerde konuşulan iddialar gündemi belirlemeye devam ediyor.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, başkan adaylarından Hakan Safi’nin önemli isimlerle temas kurduğunu öne sürdü.

İddiaya göre Hakan Safi cephesi, futbol yapılanmasının başına Paolo Maldini’yi getirmek için anlaşma sağladı. Ardından da dünyaca ünlü bir isimle masaya oturuldu.

Hamzaoğlu, “Futbol aklı olarak Paolo Maldini ile anlaşan başkan adaylarından Hakan Safi, teknik direktörlük pozisyonu için de Antonio Conte ile resmi görüşmelere başladı. İlk temasların oldukça olumlu geçtiği öğrenilirken, Safi cephesi görüşmelerden olumlu sonuç bekliyor” ifadelerini kullandı.

#fenerbahçe
#hakan safi
#Antonie Conte
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Amasya Taşova'da yarın okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması geldi