Fenerbahçe başkan adayı dünyaca ünlü hocayla görüştü: Teklife olumlu bakıyor

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi dikkat çeken iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Başkan adaylarından Hakan Safi’nin, futbol yapılanması için dünya futbolunun önemli isimleriyle görüşmelere başladığı öne sürüldü.
Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, başkan adaylarından Hakan Safi’nin önemli isimlerle temas kurduğunu öne sürdü.
İddiaya göre Hakan Safi cephesi, futbol yapılanmasının başına Paolo Maldini’yi getirmek için anlaşma sağladı. Ardından da dünyaca ünlü bir isimle masaya oturuldu.
Hamzaoğlu, “Futbol aklı olarak Paolo Maldini ile anlaşan başkan adaylarından Hakan Safi, teknik direktörlük pozisyonu için de Antonio Conte ile resmi görüşmelere başladı. İlk temasların oldukça olumlu geçtiği öğrenilirken, Safi cephesi görüşmelerden olumlu sonuç bekliyor” ifadelerini kullandı.