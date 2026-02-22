Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain basketbol final maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain basketbol final maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

17:2622/02/2026, Pazar
G: 22/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ziraat Bankası Basketbol Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Gain karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak final müsabakası A SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain canlı izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain Türkiye Kupası finali heyecanı bugün dorukta. Basketbolseverlerin nefesini tuttuğu dev derbi, Ziraat Bankası Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nın 40. finalinde oynanıyor.


Fenerbahçe Beko, kupayı kazanırsa üst üste üçüncü, toplamda onuncu kez şampiyon olacak. Sarı-lacivertliler yarı finalde Türk Telekom'u 86-78 yenerek finale çıktılar. 

Başantrenör Šarūnas Jasikevičius yönetiminde EuroLeague'de de iddialılar, derbide favori gösteriliyorlar.

Beşiktaş Gain ise Anadolu Efes'i yarı finalde geçerek finale yükseldi ve tarihi bir zafer peşinde. Siyah-beyazlılar çeyrek finalde Tofaş'ı 100-91, yarı finalde Anadolu Efes'i 91-82 yenerek finale yükseldiler. 


Siyah-beyazlılar kupayı kazanmak için tarihi bir fırsat yakaladı, ligde de zirveye oynuyorlar. Koç Dusan Alimpijevic önderliğinde agresif oyunlarıyla tehlikeliler.


FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain final maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. 


FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN CANLI İZLE


Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.


#Fenerbahçe Beko
#Beşiktaş Gain
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 23-27 KURA TAKVİMİ: Bu haftaki TOKİ kurası hangi ilde çekilecek?