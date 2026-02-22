Ziraat Bankası Basketbol Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Gain karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak final müsabakası A SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain canlı izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain Türkiye Kupası finali heyecanı bugün dorukta. Basketbolseverlerin nefesini tuttuğu dev derbi, Ziraat Bankası Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nın 40. finalinde oynanıyor.
Fenerbahçe Beko, kupayı kazanırsa üst üste üçüncü, toplamda onuncu kez şampiyon olacak. Sarı-lacivertliler yarı finalde Türk Telekom'u 86-78 yenerek finale çıktılar.
Başantrenör Šarūnas Jasikevičius yönetiminde EuroLeague'de de iddialılar, derbide favori gösteriliyorlar.
Beşiktaş Gain ise Anadolu Efes'i yarı finalde geçerek finale yükseldi ve tarihi bir zafer peşinde. Siyah-beyazlılar çeyrek finalde Tofaş'ı 100-91, yarı finalde Anadolu Efes'i 91-82 yenerek finale yükseldiler.
Siyah-beyazlılar kupayı kazanmak için tarihi bir fırsat yakaladı, ligde de zirveye oynuyorlar. Koç Dusan Alimpijevic önderliğinde agresif oyunlarıyla tehlikeliler.
FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain final maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN CANLI İZLE
