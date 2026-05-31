Fenerbahçe bombayı patlatıyor: Eski yıldızıyla prensip anlaşmasına vardı

Sarı-lacivertlilerde başkan adaylarından Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, savunmayı daha da güçlendirmek için harekete geçti. Takvim'in haberine göre, iki başkan adayının da tecrübeli oyuncu Kim Min-Jae ile görüşme gerçekleştirdiği ve prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.