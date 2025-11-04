Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe derbisi sonrasında Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gelişmesi: 'Hakkınızı helal edin'

Fenerbahçe derbisi sonrasında Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gelişmesi: 'Hakkınızı helal edin'

Haber Merkezi
09:244/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartla yoğun bir eleştiri alan Orkun Kökçü, başkan Serdal Adalı ile görüşme gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası yoğun eleştiriye maruz kaldı.

Yenilgiden dolayı kendini sorumlu hisseden Orkun Kökçü'nün, derbi sonrasında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı görüşme yaptığı öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre; Orkun Kökçü'nün "Takım kaptanı olarak böyle bir hata yapmamalıydım. Çok üzgünüm, özür dilerim" dediği ifade edildi.

Öte yandan milli futbolcunun gördüğü yönetici, teknik ekip, takım arkadaşları ve kulüp personelinden de helallik istediği iddia edildi.

#Beşiktaş
#Orkun Kökçü
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okula giden çocuklarda ekran süresi ne kadar olmalı? Uzmanından kritik uyarı