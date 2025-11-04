Fenerbahçe derbisi sonrasında Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gelişmesi: 'Hakkınızı helal edin'

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartla yoğun bir eleştiri alan Orkun Kökçü, başkan Serdal Adalı ile görüşme gerçekleştirdi.
Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası yoğun eleştiriye maruz kaldı.
Yenilgiden dolayı kendini sorumlu hisseden Orkun Kökçü'nün, derbi sonrasında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı görüşme yaptığı öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre; Orkun Kökçü'nün "Takım kaptanı olarak böyle bir hata yapmamalıydım. Çok üzgünüm, özür dilerim" dediği ifade edildi.
Öte yandan milli futbolcunun gördüğü yönetici, teknik ekip, takım arkadaşları ve kulüp personelinden de helallik istediği iddia edildi.