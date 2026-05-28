Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızla anlaşma sağladı: İstanbul’a gelmeye hazırlanıyor

09:2528/05/2026, Perşembe
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımın, dünyaca ünlü bir yıldız oyuncuyla anlaşma sağladığı öğrenildi.

Fotoğraf : Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Mevcut yönetim ise görüşmeleri bir noktaya getirdikten sonra başkan adaylarına süreçler hakkında bilgi veriyor.

Bu kapsamda çalışmalar devam ederken, Fenerbahçe’nin Liverpool’dan ayrılacak olan Muhammed Salah ile prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi.

Oyuncunun imza parası dahil 20-23 milyon euro civarında bir rakama, İstanbul’a gelmeye hazır olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan’da çok daha ciddi teklifler alan Salah’ın, kariyerini belli bir süre daha Avrupa’da devam ettirmek istediği öğrenildi.

Fenerbahçe’de son kararı seçilecek olan başkan verecek.

