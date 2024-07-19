Fenerbahçe EURO 2024’de damga vuran golcüyü getiriyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de golcü arayışı sürüyor. Forvet takviyesi yapacan olan Kanarya aradığı golcüyü buldu. Jose Mourinho EURO 2024’te attığı gollerle dikkat çeken golcü yıldız için emir verdi. Sarı-lacivertliler oyuncunun transferi için çalışmalara başladı. Detaylar haberimizde.

1 / 10 Fenerbahçe’de Cenk Tosun transferinin ardından yeni bir santrafor arayışları sürüyor.

2 / 10 EURO 2024'ü yakından takip eden teknik direktör Jose Mourinho, birçok futbolcuyu listeye eklemişti.



3 / 10 Yönetim bu oyuncuların üstünde çalışmalara başladı.

4 / 10 Fenerbahçe'nin Monaco forması giyen Breel Donald Embolo'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

5 / 10 Uzun zamandır Youssef En-Nesyri ile ilgilenen kurmaylar, transferde son aşamaya geçilememesi üzerine rotayı İsviçreli golcüye çevirdi.



6 / 10 27 yaşındaki yıldız oyuncu EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 5 maça çıktı.



7 / 10 Deneyimli golcü bu karşılaşmalarda ağları 2 kez sarstı.

8 / 10 Embolo'nun 12 milyon Euro'luk bonservis değeri olduğu biliniyor.



9 / 10 İsviçreli yıldızın Monaco ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.