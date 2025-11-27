FENERBAHÇE - FERENCVAROS CANLI İZLE

FENERBAHÇE - FERENCVAROS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, HAKEM KİM?









Chobani Stadı'nda saat 20.45’te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Ricardo De Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak. Maç TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.



