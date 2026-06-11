Fenerbahçe istiyordu Galatasaray alıyor: Maaşı bile belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda hem ligde şampiyonluk serisini sürdürmek hem de Şampiyonlar Ligi'nde devrim yaratacak bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, dünya futbol piyasasını sallayacak bir transfer için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan devi AC Milan'ın dünyaca ünlü Portekizli süper starını kadrosuna katmak için tarihi bir operasyon başlattı.

1 /6 Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın, dünya futbolunun dikkat çeken yıldızlarından Rafael Leão için girişimlere hazırlandığı iddia edildi.



2 /6 İtalyan basınından gelen haberlere göre sarı-kırmızılılar, Portekizli oyuncu için gelecek hafta İtalyan ekibi AC Milan ile resmi görüşmelere başlayacak.



3 /6 İddianın sahibi spor gazetecisi Nicolo Schira, Galatasaray’ın transfer planına dair dikkat çeken detaylar paylaştı. Buna göre İstanbul ekibi, yıldız futbolcuya yıllık yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde bir maaş teklif etmeye hazırlanıyor.



4 /6 Sarı-kırmızılı yönetimin, hücum hattını güçlendirmek ve Avrupa hedefleri doğrultusunda kadro kalitesini artırmak için Leão transferini öncelikli hedefler arasında tuttuğu belirtiliyor.

5 /6 Ancak oyuncunun yüksek piyasa değeri ve Milan ile olan sözleşme durumu nedeniyle sürecin kolay olmayacağı ifade ediliyor.