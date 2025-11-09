Fenerbahçe, Süper Lig’in 12. haftasında evinde Kayserispor’u konuk edecek. Bu akşam saat 20.00’de oynanacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi İsmail Yüksek, sarı kart cezası sebebiyle Zecorner Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Öte yandan sarı-lacivertlilerde kart sınırında olan Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo da Zecorner Kayserispor maçında sarı kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Fenerbahçe - Kayserispor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /17 Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Zecorner Kayserispor, bu akşam karşı karşıya gelecek.

2 /17 Ligde oynadığı 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, topladığı 25 puanla ikinci sırada bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisinde 2-0 geriye düşmesine rağmen deplasmanda 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, ligde üst üste 3. galibiyetine imza atmıştı. Domenico Tedesco'nun ekibi, Zecorner Kayserispor'u mağlup ederek milli araya kayıpsız girmek istiyor.



3 /17 Zecorner Kayserispor ise geride kalan 11 haftada 9 puan topladı. Söz konusu maçlarda 6 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, ilk galibiyetini geçen hafta Kasımpaşa'ya karşı 3-2'lik skorla elde etti.

4 /17 İki takım arasında geçtiğimiz sezon Kayseri'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 6-2 kazanmış, İstanbul'da oynanan mücadele ise 3-3'lük beraberlikle sona ermişti.



5 /17 FENERBAHÇE’DE KİMLER EKSİK?



Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi İsmail Yüksek, sarı kart cezası sebebiyle Zecorner Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Öte yandan sarı-lacivertlilerde kart sınırında olan Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo da Zecorner Kayserispor maçında sarı kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.



6 /17 FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, MAÇIN HAKEMİ KİM?



Çobani Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşam beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.







7 /17 FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇ KADROSU



MUHTEMEL 11’LER Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Archie, Alvarez, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Talisca. Zecorner Kayserispor: Bilal, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Furkan, Benes, Mendes, Mane, Cardoso, Onughka.











8 /17 MAÇTAN ÖNE ÇIKAN NOTLAR



Kayserispor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının altısını kazanan Fenerbahçe, tek puan kaybını rakibini konuk ettiği son karşılaşmada 3-3 berabere kalarak aldı.







9 /17 Kasım 2019'daki 1-0'lik galibiyetinden bu yana Fenerbahçe ile oynadığı 11 Süper Lig maçının hiçbirini kazanamayan Kayserispor (2B 9M), bu rekabetteki en uzun 3 puan hasretini yaşıyor.



10 /17 Süper Lig tarihinde Kayserispor'u konuk ettiği ilk 11 maçın 10'unu kazanan Fenerbahçe (1M), daha sonraki dokuz karşılaşmanın beşinde puan kaybı yaşadı (4G 4B 1M).



11 /17 İstanbul takımlarına konuk olduğu son 19 maçta kalesini gole kapatamayan Kayserispor (5G 6B 8M), bu deplasmanlarda daha uzun seri yaşamadı.



12 /17 Süper Lig'de çıktığı son üç maçı kazanan Fenerbahçe, üst üste 4+ galibiyet aldığı son seriyi Ocak-Şubat 2025 arasındaki yedi karşılaşmalık süreçte yakaladı.



13 /17 Süper Lig'deki 13 maçlık galibiyet hasretini (7B 6M) son hafta Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek noktalayan Kayserispor, üst üste 2+ maç kazandığı son süreci Mart-Nisan 2025 arasında yaşadı (3G).



14 /17 Domenico Tedesco'nun ilk maçına çıktığı Eylül 2025'ten bu yana Süper Lig'de maç başına en fazla şut çeken (18.3), rakip ceza sahasında topla buluşan (29.5), isabetli pas veren (438) ve önde top kazanan (11.1) takım Fenerbahçe.



15 /17 Süper Lig'de çıktığı son üç maçta birer golde pay sahibi olan Marco Asensio (2 gol & 1 asist), en üst lig kariyerinde üst üste dört karşılaşmada gol katkısı sağlayamadı.

16 /17 Kayserispor'a rakip olduğu ilk dört Süper Lig maçında gol atamayan Talisca (tamamı Beşiktaş formasıyla), Fenerbahçe formasıyla çıktığı tek karşılaşmada iki gol sevinci yaşadı (Nisan 2025).

