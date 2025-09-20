Fenerbahçe kongresinde gerginlik: Üyeler arasında tartışma yaşandı

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı başladı. Kongrede gerginlikler yaşanırken, iki taraf arasında tartışmalar oldu.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nde olağan seçimli genel kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşiyor.
Kongre üyelerinin tribünde yerlerini almasının ardından, konuşmacılar kürsüye geldi.
Konuşmacıların açıklamalarından sonra tribünde bulunan üyeler arasında tartışmalar yaşandı.
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran'ın bulunduğu locadaki bir görevlinin sinkaflı kelimeler kullandığı iddiasıyla, bir üyenin o bölüme bardak fırlattığı görüldü.
Ayrıca iki grup arasında karşılıklı tartışmalar yaşanırken, bazı üyeler de bu tartışmaları sonlandırmaya çalıştı.
Tartışmaların sona ermesiyle birlikte konuşmalar devam etti.