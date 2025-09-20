Fenerbahçe kongresine damga vuran oylama: Aziz Yıldırım 3 maddeyi 'veto edin' demişti

Yönetim kurulu oy çokluğuyla mali ve idari açıdan ibra edildi. Oylama sonrası tüzükteki maddelere geçildi. Gayrimenkul ve taşınmazlar ile ilgili Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi yönündeki maddeler, kongre üyeleri tarafından reddedildi. Yapılan itirazlar ve açıklamalar sonrası 3 kez sayım yapıldı.