Fenerbahçe kongresine damga vuran oylama: Aziz Yıldırım 3 maddeyi 'veto edin' demişti

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı seçim açıklamasında tüzükte yer alan 11, 12 ve 13. maddelerin 'veto' edilmesi gerektiğini dile getirmişti. Kongre üyelerinin tam 3 kez oyladığı maddeler için karar verildi.
Fenerbahçe Kulübü’nde olağan seçimli genel kurul toplantısı, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılıyor.
Yönetim kurulu oy çokluğuyla mali ve idari açıdan ibra edildi. Oylama sonrası tüzükteki maddelere geçildi. Gayrimenkul ve taşınmazlar ile ilgili Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi yönündeki maddeler, kongre üyeleri tarafından reddedildi. Yapılan itirazlar ve açıklamalar sonrası 3 kez sayım yapıldı.
Son sayım öncesi mikrofana gelen Ali Koç, maddelerin kabul edilmesi gerektiğini dile getirdi. Ardından tribünler "Ali Koç istifa" sloganları attı. Taraftarlara cevap veren Koç, "Arkadaşlar istifa diye bağırmanıza gerek yok. Yarın zaten seçim var. Sonuçlarını göreceğiz hep beraber." dedi.
Aziz Yıldırım'ın üyeler tarafından reddedilmesi gerektiğini söylediği Gayrimenkul ve taşınmazlar ile ilgili yönetime yetki verilmesi yönündeki maddeler (11. 12. 13.) Fenerbahçe Kongresi'nde oy çokluğuyla reddedildi.
Yıldırım, yaptığı seçim açıklamasında konuyla ilgili şu ifadelere yer vermişti;
"Açıklanan genel kurul gündem maddeleri arasında, camiamızın seçilecek olan yeni yönetim kuruluna, olması gerekenin üzerinde yetki tanıyan ve yönetimi, kulübün sahibi konumuna taşıyan, 11, 12 ve 13.maddelerin veto edilmesini önemle tavsiye ediyorum."