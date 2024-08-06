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Spor

Mourinho'dan sürpriz 11: Fenerbahçe Lille maçında avantaj arıyor

Ömer Çelikbaşlı
14:59 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 14:59 - 6/08/2024 Salı
Yeni Şafak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda bugün Lille ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe, evinde oynayacağı rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor almaya çalışacak. Fenerbahçe'nin Lille karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu. Fenerbahçe’de ilk 11’de kimler var, Maximin oynayacak mı? Lille - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Lillle'in konuğu olacak.

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Lille ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Lille karşısında ilk kez sahada yer alabilir.

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Lugano maçlarında oynamayan Maximin ve En-Nesyri, Jose Mourinho'nun şans vermesi halinde sarı lacivertli formayı ilk kez giyecek.

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Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?


Lille-Fenerbahçe maçı saat 21.30'da başlayacak ve karşılaşma EXXEN'den yayınlanacak.

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Fenerbahçe'nin Lille maçı muhtemel 11'i nasıl olacak?


Livakovic, Ferdi, Djiku, Çağlar, Osayi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Maximin, Tadic, Dzeko


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Fenerbahçe, Lille'i elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak.

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Jose Mourinho

#Fenerbahçe
#Lille
#Şampiyonlar Ligi
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