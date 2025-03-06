Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında evinde İskoçya temsilcisi Rangers’ı konuk edecek. Bu akşam saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Fernandez yönetecek. Nefes kesecek maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalıları Fred ve Osayi-Samuel, sakatlıkları bulunan Becao, Carlos, Oosterwolde ve UEFA listesinde bulunmayan Levent Mercan ile Oğuz Aydın bu maçta forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe’de Rangers maçında ilk 11’de kimler var? İşte Fenerbahçe - Glasgow Rangers maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /6 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak. Ülker Stadı'nda ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını vatandaşları Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso, üstlenecek.



2 /6 Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Jose Luis Munuera yapacak. Mücadelede Cesar Soto Grado VAR, Valentin Gomez AVAR olarak görev alacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ağırlayacağı rakibi karşısında galip gelerek rövanş öncesinde avantajlı skor elde etmeye çalışacak. Müsabakanın rövanşı 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.



3 /6 UEFA kadrosu Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.



4 /6 UEFA Avrupa Ligi'nde 147. sınav Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 146 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 63 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 38 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 205 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 184 gole engel olamadı.



5 /6 FENERBAHÇE’DE SAKAT VE CEZALILAR KİMLER? Temsilcimizde sarı kart cezalıları Fred ve Osayi-Samuel, sakatlıkları bulunan Becao, Carlos, Oosterwolde ve UEFA listesinde bulunmayan Levent Mercan ile Oğuz Aydın bu maçta forma giyemeyecek.

