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Fenerbahçe Sergio Reguilon'un transferi için görüşmelere başladı

Fenerbahçe Sergio Reguilon'un transferi için görüşmelere başladı

Haber Merkezi
09:2831/12/2024, Salı
G: 31/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, rotasını Tottenham forması giyen sol bek Sergio Reguilon'a çevirdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu için sarı lacivertli takım görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'de sol bek için Tottenham'da oynayan Sergio Reguilon ismi öne çıktı.

İngiliz kulübünde forma şansı bulamayan İspanyol sol bek de Tottenham'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Reguilon ile Fenerbahçe'nin yarı sıra İspanya'dan Getafe, Osasuna, Real Sociedad ve Sevilla kulüpleri de ilgileniyor. 

Oyuncu ve Tottenham ile temasa geçen sarı lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olması nedeniyle Reguilon'u bonservis bedeli ödemeden kadroya katmayı planlıyor.

Sportif direktör Mario Branco, Reguilon ve temsilcisiyle temasa geçti. 

Reguilon bu sezon 2 karşılaşmada süre aldı.

#Sergio Reguilon
#Fenerbahçe
#Jose Mourinho

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