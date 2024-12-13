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Fenerbahçe taraftarı protesto etmişti! Samet Akaydin'den flaş karar

Fenerbahçe taraftarı protesto etmişti! Samet Akaydin'den flaş karar

17:0313/12/2024, Cuma
G: 13/12/2024, Cuma
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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin, Athletic Bilbao'ya mağlup olduğu maçta taraftarın protestosuna maruz kalan Samet Akaydin'in flaş bir karar aldığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu konuk ettiği maçta yaptığı hatayla dikkat çeken Samet Akaydin, müsabakanın devamında protesto edilmişti.

Jose Mourinho devre arasında Samet Akaydin'i oyundan almış ve karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada deneyimli savunmacıyı Başakşehir maçında oynatmayacağını açıklamıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Samet Akaydin için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Hürriyet'in haberine göre 30 yaşındaki stoper, Fenerbahçe'den ayrılık kararı aldı.

Samet Akaydin'in kararını Fenerbahçe yönetimine ilettiği ve menajerine 'takım bul' talimatı verdiği ifade edildi. Tecrübeli savunmacının kariyerini yurt dışında sürdürmek istediği vurgulandı.

Mourinho'dan izin istedi


Athletic Bilbao maçının devre arasında oyundan alınan Samet Akaydin'in, Mourinho'dan izin alarak evine gittiği belirtildi.

Fenerbahçe, milli stoperi 2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan 3.7 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

#Fenerbahçe
#Samet Akaydin
#Jose Mourinho

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