Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe taraftarı yıldız ismi ıslıkladı! Kerem Aktürkoğlu araya girdi

Fenerbahçe taraftarı yıldız ismi ıslıkladı! Kerem Aktürkoğlu araya girdi

21:1419/10/2025, الأحد
G: 19/10/2025, الأحد
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'le karşılaşıyor. Mücadelede dikkat çeken anlar yaşandı. Islıklanan sarı-lacivertli futbolcuya Kerem Aktürkoğlu destek oldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Mücadelenin 20. dakikasında Dorgeles Nene ceza sahasında yer kaldı. VAR müdahalesiyle kazanılan penaltıda topun başına Anderson Talisca geçti.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Brezilyalı futbolcunun penaltıyı kullanmasını istemeyen bir grup taraftar, yıldız ismi ıslıkladı.

Bu anlarda Kerem Aktürkoğlu devreye girdi ve taraftarları sakinleştirerek takım arkadaşına destek oldu.

Ardından Talisca penaltıdan kaydettiği gol ile Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

#Fenerbahçe
#Kerem Aktürkoğlu
#Anderson Talisca
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye'nin, il merkezinin rakımı en yüksek olan ili hangisidir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik sorunun yanıtı