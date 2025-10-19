Fenerbahçe taraftarı yıldız ismi ıslıkladı! Kerem Aktürkoğlu araya girdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'le karşılaşıyor. Mücadelede dikkat çeken anlar yaşandı. Islıklanan sarı-lacivertli futbolcuya Kerem Aktürkoğlu destek oldu.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Mücadelenin 20. dakikasında Dorgeles Nene ceza sahasında yer kaldı. VAR müdahalesiyle kazanılan penaltıda topun başına Anderson Talisca geçti.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Brezilyalı futbolcunun penaltıyı kullanmasını istemeyen bir grup taraftar, yıldız ismi ıslıkladı.
Bu anlarda Kerem Aktürkoğlu devreye girdi ve taraftarları sakinleştirerek takım arkadaşına destek oldu.
Ardından Talisca penaltıdan kaydettiği gol ile Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.