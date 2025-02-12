Fenerbahçe yıldız oyuncunun maliyetini açıklamamıştı: Belgeleri ortaya çıktı

Fenerbahçe Kulübü, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız ismin maliyetini açıklamamıştı. Sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcunun transferi için kulübüyle yaptığı anlaşmanın belgeleri ortaya çıktı.
Fenerbahçe ara transfer döneminde dört futbolcuyu transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Sarı-lacivertliler; Diego Carlos, Mimovic, Milan Skriniar ve Anderson Talisca renklerine bağladı.
Sarı-lacivertli kulüp, kadrosuna kattığı futbolcuların transferlerini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirirken mali detaylarına yer vermemişti.
Fenerbahçe'nin maliyetini açıklamadığı Diego Carlos için Aston Villa'ya ödediği bonservis bedeli ortaya çıktı.
Gazeteci Yakup Çınar'ın haberine göre, sarı-lacivertliler 31 yaşındaki Brezilyalı stoper için bonuslarla birlikte 13.5 milyon € bonservis bedeli ödedi.
İşte Diego Carlos'un sözleşme detaylarının yer aldığı belge şu şekilde;