Fenerbahçe yıldız oyuncuyu özel uçakla İstanbul'a getirdi: Derbi kadrosunda olacak

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu özel uçakla İstanbul'a getirildi.

1 /6 Turkcell Süper Kupa finalinde, Fenerbahçe ile Galatasaray İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

2 /6 Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 18.45'te başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

3 /6 Bu karşılaşma öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

4 /6 Senegal, Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Mali’yi 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

5 /6 Mali'nin turnuvaya veda etmesinin ardından Dorgeles Nene, İstanbul'a geldi.

