Fenerbahçe yıldız oyuncuyu özel uçakla İstanbul'a getirdi: Derbi kadrosunda olacak

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu özel uçakla İstanbul'a getirildi.
Turkcell Süper Kupa finalinde, Fenerbahçe ile Galatasaray İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 18.45'te başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
Bu karşılaşma öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Senegal, Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Mali’yi 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Mali'nin turnuvaya veda etmesinin ardından Dorgeles Nene, İstanbul'a geldi.
Başkan Sadettin Saran özel uçakla, Nene'yi İstanbul'a getirdi ve oyuncu derbi kadrosuna eklendi.