Fenerbahçe yönetiminden yıldız ismin transferine veto

10:021/11/2025, Cumartesi
Fenerbahçe'de son dönemde artan performansı dikkatlerden kaçmayan milli futbolcuya, birçok teklif geliyordu. Sarı-lacivertli yönetim, yıldız ismin satışına onay vermedi.

Jose Mourinho döneminde istediği süreyi bulamayan İsmail Yüksek, Domenico Tedesco'nun takımın başına geçmesiyle birlikte vazgeçilmez isimlerden biri oldu.

Büyük çıkış yakalayan milli futbolcunun performansı Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, İsmail Yüksek'i Beşiktaş derbisinde Stuttgart ve Brighton gözlemcileri izlemeye gelecek. Sarı-lacivertlilerin milli yıldız için transfer kararının ise çok net olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek'i satmayı kesinlikle düşünmediği aktarıldı.

Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcuyu takımda tutma konusunda son derece kararlı. Bu sezon 13 maçta görev alan İsmail Yüksek, 1 asistlik skor katkısı verdi.

Milli futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

#Fenerbahçe
#İsmail Yüksek
#Futbol
