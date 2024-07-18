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Spor

Fenerbahçe’de beklenen ayrılık: Yıldız futbolcu gidiyor

14:53 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:54 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Kadroda gelecek ve gidecek oyuncuların planlamasını yapan sarı-lacivertliler de ayrılık gelişmeleri yaşanıyor. Detaylar haberimizde.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da ayrılık gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe'nin yollarını ayırma kararı aldığı Emre Mor'un temsilcisi kulüple görüşmek için İstanbul'a geldi.


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Emre Mor'un temsilcisinin kulüp ile görüşmelerde bulunduktan sonra milli oyuncunun geleceği hakkında bir yol haritası çizmesi bekleniyor.


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Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği isimler arasında yer alan Emre Mor, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmasının ardından gözden düşmüştü.


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Geride kalan sezonda 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması ile 7 resmi maçta 2 asistle oynadı. 

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Karagümrük forması ile çıktığı 13 resmi maçta ise 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.


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Emre Mor’un güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro.


#Fenerbahçe
#Emre Mor
#Oğuz Aydın
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