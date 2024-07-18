Fenerbahçe’de beklenen ayrılık: Yıldız futbolcu gidiyor

Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Kadroda gelecek ve gidecek oyuncuların planlamasını yapan sarı-lacivertliler de ayrılık gelişmeleri yaşanıyor. Detaylar haberimizde.

1 / 7 Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da ayrılık gelişmeleri yaşanıyor.

2 / 7 Fenerbahçe'nin yollarını ayırma kararı aldığı Emre Mor'un temsilcisi kulüple görüşmek için İstanbul'a geldi.



3 / 7 Emre Mor'un temsilcisinin kulüp ile görüşmelerde bulunduktan sonra milli oyuncunun geleceği hakkında bir yol haritası çizmesi bekleniyor.



4 / 7 Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği isimler arasında yer alan Emre Mor, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmasının ardından gözden düşmüştü.



5 / 7 Geride kalan sezonda 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması ile 7 resmi maçta 2 asistle oynadı.

6 / 7 Karagümrük forması ile çıktığı 13 resmi maçta ise 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.

