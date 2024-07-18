Fenerbahçe’de beklenen ayrılık: Yıldız futbolcu gidiyor

Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Kadroda gelecek ve gidecek oyuncuların planlamasını yapan sarı-lacivertliler de ayrılık gelişmeleri yaşanıyor. Detaylar haberimizde.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da ayrılık gelişmeleri yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin yollarını ayırma kararı aldığı Emre Mor'un temsilcisi kulüple görüşmek için İstanbul'a geldi.
Emre Mor'un temsilcisinin kulüp ile görüşmelerde bulunduktan sonra milli oyuncunun geleceği hakkında bir yol haritası çizmesi bekleniyor.
Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği isimler arasında yer alan Emre Mor, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmasının ardından gözden düşmüştü.
Geride kalan sezonda 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması ile 7 resmi maçta 2 asistle oynadı.
Karagümrük forması ile çıktığı 13 resmi maçta ise 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Emre Mor’un güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro.